Spettacolare allestimento dei palchi

Piazza IV Novembre, piazza della Repubblica e arena Santa Giuliana, tecnici all'opera per il montaggio dei palchi. La città di Perugia entra così nel clima musicale di Umbria jazz. Il festival prenderà il via il 13 per concludersi il 22 luglio. In apertura, festa di compleanno per gli 85 anni di Quincy Jones nel main stage dell'arena Santa

Giuliana

Fotoservizio di Giancarlo Belfiore