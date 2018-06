Così l'Alchimista ha conquistato Borghese

“Questa vittoria io e mia sorella la dedichiamo a nostra madre Patrizia, è lei che ci ha fatto vincere, con onestà e rigidità e con la massima professionalità. Una donna precisa che ci ha trasmesso questi valori, che ci ha insegnato ad essere esigenti con noi stessi e di non fermarsi mai, ma di cercare di migliorare sempre: siamo puntigliosi e severi con noi stessi, ed è questo che ci contraddistingue”. A parlare così, con ancora con addosso l’entusiasmo per la vittoria, è Barbara Magnini che, insieme a sua sorella Cristina (sommelier) e sua madre, Patrizia Moretti, nonché chef, sono titolari dell’Enoteca di Montefalco “L’Alchimista” e che sono riuscite ad aggiudicarsi la prima puntata di “4 Ristoranti Estate”. Alessandro Borghese ha portato i telespettatori di Sky Uno alla scoperta della terra umbra e alla ricerca del miglior ristorante della regione. Si sono sfidati Barbara Magnini, titolare del Ristorante Enoteca L'Alchimista, Damiano Lunghi, titolare e responsabile sala all'Osteria Dodici Rondini, Francesca Taticchi, responsabile del ristorante Nadir e Filippo Farinelli, titolare di sala del Civico 25. Il titolo di migliore ristorante dell'Umbria è stato aggiudicato al Ristorante Enoteca L'Alchimista. Una vittoria decretata, appunto, dalla votazione del famoso chef. Borghesi, infatti, ha assegnato, il punteggio più alto all’enoteca montefalchese che era arrivata a pari merito (79 punti) insieme a Filippo Farinelli, titolare di sala del Civico 25 di Perugia, decretandone la vittoria. Una puntata spumeggiante, ricca di colpi di scena e anche di qualche scambio acceso fra i quattro titolari dei ristoranti in lizza. “I 5mila euro di premio – ha aggiunto Barbara, che è laureata in chimica – oltre a utilizzarne una parte per effettuare piccole manutenzioni, sono stati destinati ai ragazzi che lavorano con noi e che ci hanno permesso di raggiungere questi livelli. Borghesi ci ha detto: ‘Avete vinto per la qualità degli ingredienti, per la maestria con cui vengono cucinati e per l'amore che mettete nel lavoro che fate’, e questo per noi è stato un riconoscimento importante a coronamento dell’amore di tutta la famiglia per questo lavoro”.



A cura di Francesca Petruccoli