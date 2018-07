Auto ribaltata in mezzo alla strada

Incidente nella notte tra sabato 21 e domenica 22 luglio 2018 in via XX settembre a Perugia. Due auto sono rimaste coinvolte, un'Audi station wagon e una Kia Sportage. Quest'ultima si è ribalta e la prima è finita contro un muretto. Uomo di 68 anni, trasportato al pronto soccorso dove è stato accolto in codice giallo.

Foto servizio di Giancarlo Belfiore