Alla fine Quincy Jones dirige tutti sul palco

Sono solo alcuni dei tanti artisti che hanno incrociato la sua strada, pochissimi rispetto alla gran mole di lavoro svolto nel corso di settanta anni di musica, ma l’effetto è stato dei più convincenti. Con Dee Dee Bridgewater Quincy Jones ha duettato, riso e scherzato, con Noa si è dilungato, con Rodriguez e Martinez ha lambito il ritmo della salsa, con Fresu ha ribadito il suo “amore” per gli italiani, al di là dei generi e delle etichette ha dimostrato che il linguaggio della musica è solo e soltanto uno.

Una grande festa per un vero come Quincy Jone ha aperto venerdì 13 luglio il festival di Umbria jazz con un gran finale: lui a dirigere i tanti artisti ospiti sul palco.

Fotoservizio Giancarlo Belfiore