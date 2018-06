L'appartamento di Capitini

Un appartamentino modesto, in cima al perugino Palazzo dei Priori, che si apriva, però, su uno scenario mozzafiato che ha contribuito non poco a ispirare al filosofo, poeta, assertore della nonviolenza e della compresenza dei morti e dei viventi, riflessioni profonde e pagine meravigliose ancora oggi di grande attualità. Bene ha fatto Marco Pierini, direttore della Galleria nazionale dell’Umbria e del Polo museale regionale, ad adoperarsi affinché fossero recuperate e rese fruibili al pubblico, proprio nell’anno in cui ricorre il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Capitini (19 ottobre 1968), due stanze e precisamente quella attualmente adibita ad ufficio del direttore della Galleria e il piccolo vano sulla sommità della torre campanaria che fu rifugio dell’intellettuale nel periodo fascista. La sistemazione, scrupolosamente fedele alla disposizione originaria, è stata presentata mercoledì 20 giugno nella sala conferenze della Galleria nazionale dell’Umbria, dallo stesso Pierini, dal sindaco Andrea Romizi e da Lanfranco Binni, coordinatore delle iniziative promosse per ricordare la scomparsa di Capitini e figlio del noto critico e letterato Walter che dell’autore fu intimo amico.