Appello da San Sebastiano: "Intervenite subito sulla strada"

I residenti della strada di San Sebastiano non ce la fanno più e , dopo mesi di proteste e di attesa, sono stanchi di aspettare provvedimenti che vengono puntualmente rimandati. A farsi portavoce dei cittadini residenti nella piccolo frazione collinare di Foligno, fra le zone residenziali più abitate, è uno dei suoi residenti, Remo Fiorelli.

“Sono anni che siamo fermi a questa situazione indecorosa – afferma Fiorelli – La strada è gravemente dissestata e piena di buche, ci sono dei dislivelli che risultano pericolosi soprattutto per chi percorre la via a bordo di mezzi leggeri come motorini, api e scooter. Per questo mi ero rivolto in più di un’occasione all’amministrazione comunale per cercare di porre all’attenzione il problema e magari di farlo risolvere in tempi accettabili. Ma tutto il mio impegno non è servito a nulla. Anzi, nei giorni scorsi è stato diffuso l’elenco delle vie che verranno riasfaltate e risistemate, e tanto bene via San Sebastiano non risulta tra queste. Da cittadino e da rappresentante di una piccolo comunità posso dire che il trattamento che stiamo ricevendo non è affatto giusto e che le tasse le paghiamo anche noi, come gli abitanti che abitano in pianura, e che quindi pretendiamo un trattamento equo a quest’ultimi”. Tra le problematiche elencate da Fiorelli, non solo le buche e l’asfalto dissestato, ma anche la mancanza di manutenzione dei tombini lungo la strada, oltre che la segnaletica orizzontale che con il tempo è completamente sbiadita. “Si tratta di un disagio importante anche per quanto riguarda la segnaletica. Ma non ci si rende conto che si incentivano gli incidenti lasciando la situazione così com’è?”

A cura di Susanna Minelli