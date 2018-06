Successo per il campo estivo al liceo Marconi

E’ ripartito più forte che mai il campus per bambini dai 6 ai 12 anni organizzato dal liceo scientifico Guglielmo Marconi di Foligno. Il campo estivo giunge così alla sua seconda edizione e, dopo il grande successo registrato la scorsa estate, il professor Massimo Boldrini ha deciso di allargare il raggio: 80 animatori, provenienti dalle diverse classi dell’ istituto e dai vari indirizzi (sportivo, artistico, internazionale, tradizionale) avranno il compito di far divertire gli iscritti con giochi, attività di laboratorio e attività sportive di ogni genere. L’organizzazione è stata curata nei minimi dettagli e per questo motivo la risposta a livello di adesioni è stata importante: circa 80 bambini hanno deciso di percorrere nella settimana che si sta concludendo all’insegna dello sport e del divertimento assoluto, sfruttando l’occasione anche per creare nuovi rapporti e nuove amicizie con i propri coetanei. Oltre l’aspetto del gioco e delle attività sportive, essendo comunque un campus organizzato dal liceo, i bambini hanno avuto l’occasione di cimentarsi in laboratori di arte e di inglese.



Servizio completo sul Corriere dell'Umbria del 16 giugno