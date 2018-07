Albero si schianta in viale Firenze, traffico in tilt

Disagi per le forti raffiche di vento associate a un temporale che nella serata di lunedì 16 luglio si è abbattuto a Foligno. In viale Firenze nella prima serata di lunedì 16 luglio un grosso albero caduto nel mezzo della carreggiata ha bloccato il traffico all’altezza dei semafori. Rami e piante cadute anche in via XXI giugno e in altre zone della città, come via Sicilia, e in diverse frazioni. Segnalazioni anche da Bevagna. in diversi punti, come ad esempio in viale Firenze, si sono verificate interruzioni di di energia elettrica. Numerose le chiamate alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco impegnati a lungo negli interventi di bonifica.