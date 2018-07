Premiate le foto degli studenti internazionali

Per il quarto anno consecutivo, l’ateneo e il Comune di Perugia hanno bandito il concorso “Perugia, lasciati ricordare! - Gli studenti incoming dell’Università degli Studi di Perugia fotografano la loro vita a Perugia e dintorni”, a cui gli studenti hanno potuto partecipare inviando una foto e un breve commento tramite il sito internet dedicato.

Questi i vincitori dell’edizione 2017/2018.

Al primo posto, Irene Moreno Peralta, di Almeria (Spagna), proveniente dall’Università di Innsbruck (Austria), per la foto intitolata “Perugia, tela di culture e conoscenze”, che la commissione ha definito “Uno scatto che ha saputo mettere in simbiosi il profilo quasi scultoreo della ragazza in primo piano, con la reale scultura della Fontana Maggiore, luogo simbolo per eccellenza della città di Perugia”.

Al secondo posto si è classificata Pelagiya Kabanova, proveniente dalla Financial University under the Government of Russian Federation di Mosca (Russia), per la foto intitolata “Ali di possibilità”, perché si tratta – si legge nella motivazione- di ”uno scatto di particolare originalità, in cui sono stati volutamente inseriti elementi simbolici importanti, in grado di trasmettere la spensieratezza e la leggerezza dell’età giovanile”.

Infine, terzo classificato, Dumitru Balea, dell’Università "Babeș-Bolyai" di Cluj-Napoca (Romania), autore della foto “Erasmus unisce tutti, Perugia ancora di più!”, sulla quale la commissione ha commentato: “L'autore ha colto pienamente il senso del concorso e quello di cui il programma Erasmus si fa portatore, riuscendo a coniugare con elementi simbolici e cromatici l’esperienza Erasmus, la città e l'ateneo.

All’inaugurazione della mostra, che si è tenuta venerdì 13 luglio scorso, erano presenti il Magnifico Rettore Franco Moriconi, l’Assessore alla Cultura, Turismo e Università del Comune Teresa Severini, la Prof.ssa Elena Stanghellini, Delegato per le Relazioni Internazionali e la Prof.ssa Maura Marinozzi, ideatrice del Concorso e presidente della Commissione giudicatrice, composta anche dai fotografi professionisti Claudio Montecucco e Federico Miccioni.

La mostra si tiene nello spazio espositivo della ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia in via Oberdan e resterà aperta tutti i giorni, dal 13 al 22 luglio, in occasione di Umbria Jazz, dalle 17 alle 19.30.