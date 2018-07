Abbracci gratis al popolo di Umbria Jazz: ecco di che si tratta

Tutti in cerchio ai piedi di Palazzo dei Priori e della Fontana Maggiore di Perugia. Il 13 luglio i ragazzi (in realtà persone di tutte le età, oltre che dalle molte provenienze) con i cartelli che annunciano "free Hugs", cioè abbracci gratis, dopo essersi sparpagliati nel centro storico offrendo ai passanti un gesto di calore umano, si sono presi per mano per realizzare un simbolo.

"Creiamo un cerchio con una forza nuova, quella che deriva dal fatto di non essere più separati", ha detto Padre Massimo Vedova, frate francescano coordinatore dell'iniziativa "Todo por amor, missione jazz Perugia".

Originario di Casoria, Padre Massimo è a Perugia da nove anni al convento di San Francesco al Prato. "Per noi questa è una missione di strada, un momento di pre-evangelizzazione, una festa per ricordare che esiste un'altra dimensione di vita e che siamo tutti figli dello stesso Padre", prosegue il religioso.

Vicino alle Logge di Braccio è stata allestita anche la Fototessera dell'anima: "Non è per la confessione, chi entra lì trova qualcuno che lo aiuta a fare la foto dell'anima". Perché gli abbracci gratis? "L'abbraccio ha a che fare con una relazione immediata e diretta, come quella che Dio ha con noi. Aiuta a vivere la dimensione della fraternità universale".

"Todo por amor" continua anche sabato 14 e domenica 15 luglio. Sabato, dalle 16 in piazza IV Novembre ancora abbracci gratis, flash mob e giocoleria, poi la messa rock in piazza San Francesco alle 19.30. Domenica dalle 11 animazione free style.