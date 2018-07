Via i pusher dal parco: ecco il paradiso dei bambini

Folta partecipazione, l’11 luglio, per l’evento promosso dall’associazione Ada, diretta da Ada Girolamini, in collaborazione con il sindacato di polizia Siulp guidato da Massimo Pici e da numerose altre realtà, per godere del parco della Verbanella “liberato” grazie all’arresto di 25 nigeriani accusati di spaccio.

La recente operazione “Fonti di Veggio”, valsa alla Questura di Perugia un plauso dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, è stata condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla procura della Repubblica del capoluogo umbro. Gradita dalla gente la partecipazione alla festa degli agenti della mobile, artefici della “bonifica”, del vicario Angelo Serrajotto, del dirigente della mobile Virgilio Russo e del vice dirigente Adriano Felici. Un segno di vicinanza ai cittadini è venuto anche dalla magistratura, grazie alla presenza del sostituto procuratore Gemma Miliani, che ha coordinato l’attività investigativa.

Il pomeriggio è trascorso all’insegna del divertimento per un grande numero di bambini grazie al Consorzio Auriga e allo spettacolo di Mirko Revojera. Folta la presenza di esponenti di associazioni cittadine. L’Ada, che ha fatto gli onori di “casa”, in quanto gestisce il parco in convenzione con il Comune, e il sindacato Siulp hanno vinto la scommessa di chiamare a raccolta numerose realtà, interpellando anche il mondo della scuola e parrocchiale. In serata è sopraggiunto anche il sindaco Andrea Romizi che ha ricordato la triplice ricetta per riqualificare l’intera area di Fontivegge: “Intervento delle forze dell’ordine, progettualità della pubblica amministrazione e protagonismo dei cittadini”. Proprio sulla volontà della gente di riappropriarsi di uno spazio pubblico come la Verbanella - è stato sottolineato da tutti - si gioca un futuro senza più sgradite presenze e all’insegna di una rinnovata socialità. Musica fino a tarda ora a cura de La Band Centro Sud e, per il palato, panini firmati Granieri.