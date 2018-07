Dat, emozioni e spettacolo nel ricordo di Daniel Agostar e Wanana Bell al top

Team Agostar e Team Wanana Bell andranno alle finali nazionali di Riccione di basket 3x3. Il Dat Street Classic Gold 2018 ha suonato la nona in grande stile ai campetti di Pian di Massiano a Perugia. Il miglior viatico in vista della decima edizione nella quale verrà finanziata la decima Borsa di Studio da destinare agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Perugia e Accademia delle Belle Arti. Una kermesse, quella intitolata alla memoria di Daniel Anton Taylor, capace di unire il lato agonistico con aspetti nobili quali l’inclusione sociale e la solidarietà e che ha visto protagonisti bambini e amatori, cestisti veri e propri, fino ai rappresentanti del basket in carrozzina. A mettersi in luce, tra gli altri, Dimitri Klyuchnyk e Sofia Vespignani, eletti come migliori giocatori del torneo. Guido Provvidenza del Perugia Basket ha vinto la gara del tiro da tre, Kader Kam quella delle schiacciate. Nella categoria Elite vince il team Agostar, in quella Pink, la Wanama Bell. “Il Dat – dice uno degli organizzatori, Alessandro Becchetti -, è un progetto per coinvolgere più gente possibile. Ai più piccoli cerchiamo di inculcare valori puri, sani e belli, quelli che appartenevano a Daniel”.

Squadre maschili e femminili categoria Elite che faranno le finali nazionali a Riccione: Team Agostar, Dat Gold Elite: Daniele Monacelli, Dimitri Klyuchnyk, Federico Bailoni, Alessandro Biagini. Team Wanama Bell, Dat Pink Elite: Elisa Mancinelli, Chiara Villarini, Veronica Dell’Olio e Sofia Vespignani. Most Valuable Baller Dimitri Klyuchnyk e Sofia Vespignani.

Most Valuable Baller maschile e femminile: Dimitri Klyuchnyk e Sofia Vespignani. Dat Open: Io non tiro. 3 point Dat Sniper: Guido Provvidenza. Slam Dat Contest: Kader Kam. Dat estro baller: Federico Burini. The gentle giant: Yannick Nzosa. Who’s Dat Guy: Francesco Ragni (foto Testa).

C.F.