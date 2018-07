Grifo, le vacanze dei giocatori tra wags, mare, selfie e buon cibo

Giugno ormai è alle spalle, tra due settimane si riprenderanno gli allenamenti, e la maggior parte dei grifoni ha iniziato a seguire le rispettive tabelle personali per non fallire la prova bilancia prima della nuova stagione. Sì perché i giocatori del Grifo non si sono fatti mancare proprio nulla nel loro mese dedicato alle vacanze. Tra veri e propri viaggiatori e habitué delle mete più note, andiamo a ripercorrere il giro del mondo dei grifoni (wags annesse). Il capitano Lorenzo Del Prete ha confermato la vocazione ai grandi viaggi e dopo alcuni giorni trascorsi in Sicilia tra Taormina e Acitrezza ecco il blitz negli Usa: Los Angeles (visite agli Universal Studios, Hollywood, Beverly Hills, Venice e Santa Monica) e poi la mitica Route 66 passando per la Death Valley, Las Vegas, il Bryce Canyon e l’Antelope Canyon. Un viaggione con il fratello come compagno di avventura: infatti da settembre Del Prete non fa più coppia con la bellissima miss Veronica Fedolfi. Altra coppia scoppiata è quella tra Albertone Cerri e la super social Marianna Gautieri: vacanze separate con il bomberone a fare la spola tra la sua Parma, la Versilia e Milano prima di una settimana a Ibiza. La mitica meta delle Baleari, accoppiata a Formentera, è un grande classico dei calciatori. Presenti, non prima di tanto mare campano, anche Raffaele Bianco (con la moglie e figlio) e Salvatore Monaco (con la statuaria modella serba Vanja Josic). Vacanza in famiglia nel buen retiro di Gallipoli per il bomber Samuel Di Carmine. In Puglia si è visto anche Filippo Bandinelli che con la sua Oriana ha visitato, oltre Gallipoli, anche Polignano, Alberobello e Lecce. In Salento pure Luca Germoni. Estate indimenticabile per Nicola Leali: il portiere dopo aver assistito al concerto di Jovanotti a Padova, si è sposato con la bella Francesca. Il viaggio di nozze? Miami e Caraibi. Marko Pajac si è rifugiato nella sua Croazia, a Zara e Spalato, dove si è regalato un bel tour anche Timothy Nocchi che con la sua bella Giulia Manetti sono appassionati di viaggi e cibo. Sono così andati alla scoperta di Spalato, Sebrenico, Krka, Blu Cave Makatska e Dubrovnik. Viaggi transoceanici per Santiago Colombatto, Alejandro Gonzalez e Alino Diamanti. Il centrocampista argentino è stato con i suoi parenti tra Buenos Aires e Ucacha; il difensore uruguaiano dopo la sua Montevideo si è regalato una vacanza nelle spiagge più belle della Repubblica Dominicana e poi un breve tour del Perù; il fantasista livornese con la sua simpatica famiglia (tre bimbi e la moglie Silvia Hsieh, conduttrice televisiva originaria di Taiwan) ha scelto l’Asia (Singapore più l’isola thailandese di Koa Samui). Tanta Francia per Cristian Kouan, Calabria e Grecia - Lefkadi per la precisione - per Nicola Belmonte e famiglia, infine viaggione a Bali, in Indonesia, per Mattia Mustacchio e sua moglie Paola.

Nicola Uras