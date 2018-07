Massive Attack: concerto bagnato, concerto fortunato

L'acquazzone che si è abbattuto per qualche minuto sull'arena Santa Giuliana di Perugia non ha scoraggiato assolutamente il popolo di Umbria Jazz e l'attesissimo concerto perugino dei Massive Attack è stato un successo. “Hymn of the big wheel”, “Risingson”, “Angel”, “Inertia creeps” e “Safe from harm” e gli altri brani della scaletta della band inglese hanno regalato alle migliaia di spettatori una serata davvero speciale. Concerto bagnato, concerto fortunato, insomma.

Fotogallery di Giancarlo Belfiore