Arriva in tavola il pane "multicolor"

Con l’arrivo dell’estate il gruppo Giovani panificatori lancia sul mercato i nuovi pani multicolor a base di carote viola, estratto di pomodoro, curcuma e spinaci, per portare sulla tavola un concentrato di benessere con tutte le tonalità tipiche della bella stagione. Viola, rosso, arancione o verde, questi pani non hanno infatti al loro interno alcun colorante artificiale, ma solo estratti naturali ricchi di sali minerali e vitamine capaci di racchiudere azioni antiossidanti e antinfiammatorie. Sede prescelta per la presentazione lo storico Mulino Farchioni, a Bastardo, in provincia di Perugia, dove il team di professionisti guidato da Pompeo Farchioni, Paolo Montalto e composto da Elio Basciani, Adriano Albanesi, Ivan Mastrone e Mario Maurizi, accoglie due volte l’anno i panificatori che intendono migliorare le conoscenze e le tecniche di lavorazione dell’arte bianca. Alla base del progetto, il voler riportare all’interno dei forni professionalità capaci di rispondere ai mutamenti del mercato senza per questo perdere la tradizione di pani realizzati con l’uso del lievito madre e farine poco raffinate che devono ai differenti diagrammi di macinazione il loro elevato livello qualitativo e salutistico. Da qui la scelta del Mulino Farchioni, promotore già da dieci anni di contratti di filiera tali da garantire la provenienza e la salubrità della materia prima. Considerati un aspetto essenziale dell’innovazione organizzativa della cerealicoltura, riescono infatti a racchiudere insieme vantaggi per l’agricoltore, per l’industria e per il consumatore finale che ha così la certezza di un prodotto locale e a basso impatto ambientale. Belli da vedere e buoni da gustare, i nuovi pani diventano così l’occasione per riscoprire, attraverso il sapore, la storia delle realtà rurali e la bellezza di paesaggi sempre più fondati sulla memoria della terra e il lavoro della sapienza delle mani. Attualmente le nuove produzioni sono in vendita presso “Il forno delle meraviglie” di Albanesi (Roma) e “Il re del pane” di Ivan Mastrone (Artena).



A cura di Jacopo Barbarito